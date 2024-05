Wta Rabat 2024 | Rosatello si ritira dopo quattro giochi - ai quarti ci va Rakhimova

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Niente derby azzurro aidi finale del WTA 250 di. Camillasi è infattitaappenagame nel match di secondo turno contro Kamillae non è riuscita a raggiungere Elisabetta Cocciaretto. A fermare la giocatrice italiana, proveniente dalle qualificazioni e capace di debuttare con una splendida vittoria ai danni della prima forza del seeding (Yue Yuan), è stato un infortunio alla coscia destra. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Sotto 0-4 nel punteggio,aveva prima chiesto un MTO e pocosi è trovata costretta ad alzare bandiera bianca poiché incapace di proseguire. Sarà dunque la russala prossima avversaria di Cocciaretto e arriverà al match dipiù che riposata visto che ha dovuto trascorrere in campo meno di mezz’ora di gioco. SportFace.

