Wta Rabat 2024 | programma - orari e ordine di gioco giovedì 23 maggio con Bronzetti e Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilcon glie l’didi23al torneo Wta dicon in campo due azzurre. Si tratta di Lucia, che sfida la statunitense Peyton Stearns, ed Elisabetta, opposta alla russa Kamilla Rakhimova. Di scena anche altri due match: Tomova-Siegemund e Sorribes Tormo-Sherif. Di seguito ecco lazione. CENTRE COURT Ore 11:00 – Tomova vs Siegemund A seguire – Stearns vs (4)A seguire – (3) Sorribes Tormo vs Sherif A seguire – Rakhimova vs (7)SportFace.