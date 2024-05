WTA Rabat 2024 - Lucia Bronzetti regola Martina Trevisan nel derby azzurro degli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilandato in scena neglididel Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryemdi tennis, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Marocco, sorride alla numero 4 del seeding,, checon un netto 6-2 6-3, maturato in un’ora e 39 minuti di gioco,, e si qualifica per i quarti, dove affronterà la vincente del match tra la cinese Xiyu Wang, numero 6 del tabellone, e la statunitense Peyton Stearns. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poiè più cinica nei momenti decisivi: tiene il servizio a 30 nel quinto game e nel sesto, alla seconda occasione, centra lo strappo a 30.prova a reagire, maannulla tre palle break non consecutive nel settimo gioco, mentre nell’ottavo, al secondo set point, va a chiudere con un altro break sul 6-2 in tre quarti d’ora.