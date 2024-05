Windows 11 lancia Recall | una funzione che ricorda tutto ciò che fai

(Di mercoledì 22 maggio 2024)11‘AI Explorer’ come, unacheciò che fai Microsoft ha annunciato ufficialmente “”, una nuova funzionalità per11 che era stata oggetto di rumor sotto il nome “AI Explorer”. Questo strumento terrà traccia diciò che fai e ti permetterà di tornare a qualsiasi momento in qualsiasi momento.

Samsung lancia Galaxy Book4 Edge: il primo laptop IA di nuova generazione - Samsung lancia Galaxy Book4 Edge: il primo laptop IA di nuova generazione - (Adnkronos) – Samsung Electronics ha presentato Galaxy Book4 Edge, il suo primo laptop di nuova generazione dotato di intelligenza artificiale. Con una capacità di calcolo IA di 45 TOPS e funzioni di ... informazione

Microsoft annuncia Copilot+, i pc con l'IA integrata - Microsoft annuncia Copilot+, i pc con l'IA integrata - Milano, 21 mag. (askanews) - Microsoft ha annunciato al mondo i Copilot+, una nuova categoria di computer windows dotati di strumenti ... stream24.ilsole24ore

Microsoft lancia la tastiera wireless Surface Pro Flex da 450 dollari per i Surface Pro 8, 9, 10 e 11 - Microsoft lancia la tastiera wireless Surface Pro Flex da 450 dollari per i Surface Pro 8, 9, 10 e 11 - Microsoft ha lanciato la tastiera wireless Surface Pro Flex, del valore di 449,98 dollari, per i modelli Surface Pro 8, 9, 10 e 11. La tastiera Bluetooth LE funziona fino a 41 ore per carica con la ... notebookcheck