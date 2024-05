Waterford Utd-Drogheda giovedì 23 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Anticipo del diciassettesimo turno di Premier League irlandese che vede il neopromossoUtd affrontare in casa il. La Blue White Army è tornata in massima serie dopo 2 anni di First Divison e una lunga serie di problemi societari legati all’ex proprietario Pilley, Affidata a mister Long, la squadra è al momento sesta in classifica e ha visto la sua recente InfoBetting: Scommesse Sportive e