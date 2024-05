Volley La Rubierese inizia la volata per la Serie A2

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A distanza di una decina d’anni dall’ultima esperienza inA di una squadra reggiana, era l’A2 disputata dalla Crovegli, ora ci prova la Giusto Spiritoad entrare nelle categorie maggiori. Stasera alle 21 a Rubiera, ecco gara uno dei play-off promozione tra la formazione locale di Andrea Ghibaudi e Concorezzo. E’ un girone a tre squadre di sola andata, sabato Rubiera sarà a Vicenza. Poi si affronteranno Concorezzo e Vicenza e la prima in classifica sale in A2. Anche inD maschile siamo ai play-off e per Scandiano è gara-due alle 21,30 col Mirandola. Occorre vincerla per andare alla bella sabato. Scandiano proviene dalla Prima Divisione ed è giunto secondo nel girone: se perde resta inD, se vince si giocherà la finalissima.

