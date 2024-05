Vive con l' amante accanto alla sua ex moglie | condannato a risarcirla

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'ex marito, dopo quasi 40 anni di matrimonio, va are con l'nella stessa strada, a pochi metri da casa sua. Caduta in depressione, una casalinga 59enne di Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini) è riuscita ad ottenere un risarcimento per danni morali.

Il marito la lascia dopo 40 anni e va a vivere con l'amante nella sua stessa via, lei cade in depressione: sarà risarcita - Il marito la lascia dopo 40 anni e va a vivere con l'amante nella sua stessa via, lei cade in depressione: sarà risarcita - Danni morali, assegno di mantenimento e arretrati non versati: il giudice ha dato ragione alla 59enne di Sant'Arcangelo di Romagna Dopo 40 anni di matrimonio il marito la lascia e va a vivere con ... leggo

Vive con l’amante accanto all’ex a Santarcangelo: condannato al risarcimento - vive con l’amante accanto all’ex a Santarcangelo: condannato al risarcimento - Aveva fatto causa all’ex marito dopo che l’uomo e la donna per la quale l’ha lasciata hanno preso casa a pochi metri dalla sua abitazione. L’avvocato Guidi: "La signora stava male ed è finita in depre ... ilrestodelcarlino

CRONACA Rimini: vive con l’amante accanto alla sua ex moglie, condannato al risarcimento - CRONACA Rimini: vive con l’amante accanto alla sua ex moglie, condannato al risarcimento - Una casalinga di 59 anni di Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini) è caduta in depressione dopo che il suo ex marito, con cui era stata sposata per quasi 40 anni, si è trasferito a vivere con la sua ... statoquotidiano