Vittoria del Trofeo Il Miglior Grifone è Edoardo Iannoni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Partita dopo partita ha scalato la classifica fino ad operare il sorpasso nelle ultime gare e piazzarsi in testa alla graduatoria con merito.ha vinto l’ultima tappa e ha così conquistato il titolo delStile Gioiello" ideato dal Coordinamento Perugia Clubs. Il centrocampista con il 61,1% dei voti, ha vinto la 41esima e ultima tappa delrelativa alla partita Carrarese–Perugia, gara di ritorno del primo turno nazionale dei play off. Secondo posto per Lisi con il 22,64%, terzo per Dell’Orco con il 3,14%, quarto per Seghetti con l’1,89% e quinto per Vazquez con l’1,26%. Con questadi tappaha superato Seghetti e si è portato in vetta alla classifica generale. Il centrocampista, con 146 punti, si aggiudica il. Podio completato da Seghetti 142 punti e da Kouan con 123. Seguono Adamonis con 122 punti, quinto Bartolomei (87), poi Mezzoni (82) e Paz (67).