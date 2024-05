Vittime sul lavoro - un altro operaio morto a Napoli a pochi mesi dalla pensione La mattanza continua

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si chiamava Antonio Russo, aveva 63 anni ed era di Giugliano in Campania. Sarebbe dovuto andare ina settembre. Dopo una giornata diavrebbe dovuto fare ritorno a casa. Ma la guerra delle morti bianche non lo ha risparmiato. Ha perso la vita mentre svolgeva il suo. È stato travolto, assieme a due suoi colleghi – Michele Pannone, 54 anni, e Salvatore Agliottone, di 59 – dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuova metro nella tratta tra Capodichino e Poggioreale. La tragedia potrebbe essere dovuta a un malfunzionamento dei freni del treno che stava portando i tre operai nel tunnel della metro. I suoi compagni disono rimasti feriti: uno si trova in condizioni molto gravi. Le reazioni della politica e dei sindacati all’ennesimo incidente sul“Ancora unsul. Un lavoratore che questa sera non farà ritorno a casa.

