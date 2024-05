Visnadi duro | Zhang non ha più credito a livello internazionale!

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il giornalistsi è espresso sulla situazione finanziaria vissuta da, ribadendo come sia così negativa da avergli impedito di godere di un certopresso gli investitori internazionali. IL PUNTO – Il giornalista Gianniè intervenuto a Radio Sportiva sul tema della situazione finanziaria che caratterizza attualmente la figura di Steven. L’incapacità del presidente nerazzurro di estinguere il debito con Oaktree è dovuta a un fattore principale: «non ha piùpresso gli investitori internazionali. È per questo motivo che non ha potuto ripagare il vecchio debito attraverso la previsione di un nuovo debito con Pimco».e l’indennizzo: la realtà da accettare QUALI BENEFICI –si è poi focalizzato su ciò che l’imprenditore cinese potrà ricevere in base all’indennizzo a lui dovuto dagli americani: «Al gruppoandrà riconosciuta la differenza tra il valore di mercato del club e tutti i debiti attualmente pendenti.

