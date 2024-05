Virtus Bologna-Venezia in tv | programma - orario e diretta gara-1 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA1di. Prende il via una nuova fase per le due formazioni, che ai quarti di finale hanno dovuto sostenere il peso extra di duechiuse solo in-5, ritrovandosi, quindi, con la stessa fatica nelle gambe. Gli uomini di coach Banchi hanno regolato a fatica una Tortona mai doma, caparbia nel mantenere il fattore campo costringendo Belinelli e compagni a-5. Molto equilibrata anche la sfida trae Reggio Emilia: dopo aver perso in casa in-1, i lagunari si sono ripresi il fattore campo in una-4 a dir poco mozzafiato, dominando poi nella decisiva sfida al Taliercio. La palla a due è fissata per venerdì 24 maggio, conancora da definire, sul parquet della Segafredo Arena.