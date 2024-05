Violenza sulle donne | la lotta passa dal sapere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Maria Elena Boschi è stata accolta in piazza Magnani dalla candidata a sindaco Ambra Torresi. Poi è entrata nel foyer del teatro Moderno, salutata da un caloroso applauso del numerosissimo pubblico intervenuto all’evento "Non è amore", su iniziativa della lista civica Agliana al centro che sostiene la candidatura di Torresi. Relatrici la criminologa Chiara Marziantonio, Maria Elena Boschi, vice presidente vigilanza Rai e Ambra Torresi, per affrontare lasotto vari aspetti: istituzionale, fisica, economica e verbale. La criminologa Marziantonio ha fatto un’analisi sulla disparità di ruoli tra uomo e donna e, soprattutto, su come riconoscere i campanelli d’allarme e prevenire le violenze. Ha parlato del ciclo dellache "funziona a spirale". Lavorare sull’autoconsapevolezza, confronto e apertura, mai andare all’ultimo incontro.