Violenza sessuale - giovane bengalese arrestato in flagranza di reato

Le tocca il seno e la trattiene con la forza. Arrestato 34enne bengalese Cronaca - Le tocca il seno e la trattiene con la forza. Arrestato 34enne bengalese Cronaca - Un 34enne bengalese, senza fissa dimora, già colpito da provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato tratto in arresto il pomeriggio scorso dai militari del Nucleo ... realtasannita

