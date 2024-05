Violenza del Salento Litigano per la stessa ragazza - 17enne ferito con un coltello da un suo coetaneo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancoranelcon due ragazzi minorenni protagonisti di una rissa che è degenerata ed ha provocato un accoltellamento. Una lite partita per unacontesa tra i due giovani e quindi per motivi di gelosia. La vicenda si è verificata a Gemini, una frazione di Ugento nel Sud, durante il pomeriggio di ieri. Tutto è partito quindi da un dialogo tra i due che è poi andato avanti in maniera poco civile ed è sfociato in un litigio più cruento che ha visto uno dei due ragazzi estrarre undalla tasca e colpire il rivale in amore che si è accasciato a terra dopo il ferimento.neltrasportato all’Ospedale di Casarano Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato all’Ospedale di Casarano.

Vittoria Schisano: «La verità rende liberi» - Vittoria Schisano: «La verità rende liberi» - Dieci anni fa, proprio a noi di Vanity Fair, ha raccontato per la prima volta la sua transizione. Oggi, mentre sta per debuttare nel ruolo più importante, l'attrice confessa un dolore a lungo taciuto, ... vanityfair

Salento, lite per una ragazza finisce in accoltellamento: arrestato 17enne - salento, lite per una ragazza finisce in accoltellamento: arrestato 17enne - Un acceso diverbio tra due giovani si è trasformato in un episodio di violenza a Casarano, in provincia di Lecce. Un 17enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver accoltellato un coetaneo di 18 ... bari.ilquotidianoitaliano

Compagno violento condannato a 5 anni ma per la vittima non è finito l’incubo: “Ha paura e vive nascosta” - Compagno violento condannato a 5 anni ma per la vittima non è finito l’incubo: “Ha paura e vive nascosta” - MORCIANO DI LEUCA (Lecce) - “Torna a casa, altrimenti ti ammazzo”. E picchiò la compagna con un tubo di ferro prelevato dal cofano della macchina spedendo la ... corrieresalentino