Violento nubifragio e grandine a Bergamo - strade trasformate in fiumi in città e provincia | le immagini

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unsi è abbattuto sue innel pomeriggio di mercoledì 22 maggio. Diverse lepubblicate sui social, nel gruppo Sei dise, e circolate nelle chat che mostrano la situazione: a Ponte San Pietro, come si vede in un video degli utenti, una strada è diventata completamente bianca. Problemi anche a: nel quartiere Longuelo la strada si è trasformata in un fiume. Ecco leL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

