Violenta una cliente al centro massaggi | 37enne condannato a 6 anni

Costretti in casa per il lockdown, lui violenta la coinquilina tre volte in 90 minuti: 43enne condannato a Perugia - Costretti in casa per il lockdown, lui violenta la coinquilina tre volte in 90 minuti: 43enne condannato a Perugia - È quello che ha vissuto una donna, oggi di 56 anni, che tra il marzo e l'aprile 2020 si è trovata a convivere con il suo orco, che per quelle minacce, lesioni aggravate e violenza sessuale ieri è ... ilmessaggero

Vive con l’amante accanto all’ex a Santarcangelo: condannato al risarcimento - Vive con l’amante accanto all’ex a Santarcangelo: condannato al risarcimento - Aveva fatto causa all’ex marito dopo che l’uomo e la donna per la quale l’ha lasciata hanno preso casa a pochi metri dalla sua abitazione. L’avvocato Guidi: "La signora stava male ed è finita in depre ... ilrestodelcarlino

Palpeggia la vicina sul pianerottolo, 39enne condannato per violenza sessuale - Palpeggia la vicina sul pianerottolo, 39enne condannato per violenza sessuale - Ubriaco, ha seguito per le scale la vicina (una donna di quasi 60 anni) e poi, sul pianerottolo, l'ha abbracciata da dietro palpeggiandole il seno e tentando di baciarla. Ma lei si era liberata dalla ... valdinievoleoggi