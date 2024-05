Violenta grandinata sulla Statale 36 - gli automobilisti si fermano sotto i cavalcavia | traffico paralizzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lecco, 22 maggio 2024 – Pioggia battente ma anche grandine36 e sulle altre strade della Brianza. A causa di un forte acquazzone e di unache si sono riversatiMilano – Lecco, centinaia didi rientro dal lavoro verso Monza e l'hinterland milanese, questo pomeriggio sono rimasti bloccati in coda. Laha ricoperto l'asfalto di bianco come se stesse nevicando. In tanti hanno cercato riparo, oppure si sono fermati accostando a bordo strada, rendendo la circolazione ancora più difficoltosa. A peggiorare ulteriormente la situazione, è successo pure un incidente sul confine tra le province di Lecco, Como e Monza, all'altezza di Arosio, con un tamponamento in corsia di sorpasso, in direzione sud verso Monza. La situazione sta tornando lentamente alla normalità, ma ci sono ancora rallentamenti a tratti.