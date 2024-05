Villasalto sotto choc | un ragazzo di 17 anni morto per il colpo di un fucile

(Di mercoledì 22 maggio 2024). La terribile notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando tutti nello sconforto e nella disperazione. Undi 17dopo che è stato raggiunto da undi. Il giovanissimo era in casa e ha preso l’arma, di proprietà dei genitori, iniziando a maneggiarla. Improvvisamente, pare a causa di una manovra incauta, è partito uno sparo e il proiettile ha preso in pieno il. Sul posto è piombata un’ambulanza del 118 e anche l’elisoccorso. I medici a bordo dei due mezzi hanno potuto solo constatare il decesso del diciassettenne. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

