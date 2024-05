Villa Latina Omicidio Armando Tortolani | Luca Agostino resta in silenzio davanti al giudice

Villa di Latina, ucciso a coltellate. Carcere convalidato per il 41enne - villa di latina, ucciso a coltellate. Carcere convalidato per il 41enne - L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Cassino. Pare che la lite sia nata per uno sfottò che, il giorno prima, la vittima, Armando Tortolani, avrebbe rivolto al frat ... rainews

Ucciso a coltellate, convalidato il carcere per il 41enne - Ucciso a coltellate, convalidato il carcere per il 41enne - Il Giudice delle Indagini Preliminari di Cassino Massimo Lo Mastro ha convalidato l'arresto e confermato il carcere per Luca Agostino, il 41enne di villa latina in carcere dalla notte di domenica per ... ansa

Omicidio a Villa Latina, arresto convalidato: Luca Agostino resta in carcere - Omicidio a villa latina, arresto convalidato: Luca Agostino resta in carcere - Il Giudice delle Indagini Preliminari di Cassino Massimo Lo Mastro ha convalidato l'arresto e confermato il carcere per Luca Agostino (assistito dall'avvocato Marco Rossini), il 41enne ... ilmessaggero