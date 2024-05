Vigevano - lanciano un manico di un ombrello in una scuola e distruggono un computer | tre ragazzini nei guai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vigevanmo, 24 maggio 2024 – Tre minorenni, due ragazzi ed una ragazza, saranno segnalati al Tribunale per i Minorenni di Milano dopo essersi resi protagonisti di una bravata che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, dopo aver scherzato sul marciapiede che si trova davanti allamedia “Bussi”, in pieno centro e a due passi da piazza Ducale, in una zona dove nel recente passato sono avvenuti diversi episodi di bullismo, hanno lanciato undi unattraverso la finestra di una classe lasciata aperta, colpendo e danneggiando il video di un. Subito è partita la richiesta di intervento alla polizia locale che, visionando le immagini delle telecamere della zona, ha visto che i tre si stavano allontanando verso via Decembrio dove sono stati fermati e identificati. Alla presenza dei genitori hanno ammesso l’accaduto dicendo di aver lanciato ildiper gioco.

