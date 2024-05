Vietnam | ministro To Lam è nuovo presidente - ok del parlamento

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ildelha confermato oggi la nomina deldella Pubblica sicurezza To Lam adel Paese asiatico, dopo che il suo nome era stato proposto dal Partito comunista al potere. A scrutinio segreto 472 dei 473 deputati dell'Assemblea nazionaleita hanno approvato questa scelta, secondo la televisione di Stato, in seguito alle dimissioni forzate del leader uscente Vo Van Thuong nell'ambito di una vasta campagna anticorruzione.

