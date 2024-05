Vienna | a rischio forniture di gas russo

Rischio stop per il gas russo che ancora arriva in Austria. Le quotazioni salgono sopra i 34 euro al megawattora - rischio stop per il gas russo che ancora arriva in Austria. Le quotazioni salgono sopra i 34 euro al megawattora - Piccola recrudescenza della crisi del gas. Il punto critico è l’Austria, tuttora fortemente dipendente dal gas russo che copre circa l’80% del suo fabbisogno. L’operatore Omv ha avvisato che la russa ... ilfattoquotidiano

Asili nido, corso per evitare i soffocamenti dei bambini - Asili nido, corso per evitare i soffocamenti dei bambini - Docenti, genitori e familiari dei bambini dell’Asilo nido comunale Girotondo della città di Enna hanno appreso le nozioni di Primo Soccorso e le manovre per la disostruzione delle vie aeree in età ped ... vivienna