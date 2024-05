VIDEO – Zhang saluta l’Inter | nuova era con Oaktree! | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. Nella puntata di oggi si è parlato del passaggio di proprietà daad. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda. Giornata storica quella odierna, durante la quale è giunta l’ufficialità del passaggio di proprietà del club nerazzurro da Stevenal fondo. Ciò a seguito dell’escussione del pegno nei confronti del giovane imprenditore cinese. Con l’importante novità sono tante ancora le incognite e le domande che i tifosiisti si pongono sul futuro. Tutto questo e molto altro si è parlato oggi nella nostra diretta con Romina Sorbelli in compagnia del caporedattore Davide Conzales e del redattore Giulio Di Cenzo.