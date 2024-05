(Di mercoledì 22 maggio 2024) La via del commercio resta quella prediletta dai Comuni per urbanizzare le periferie, anche a

Viale della Repubblica, svolta commerciale a Lecce: in arrivo altri 7 negozi - viale della repubblica, svolta commerciale a Lecce: in arrivo altri 7 negozi - La via del commercio resta quella prediletta dai Comuni per urbanizzare le periferie, anche a Lecce. Lo testimonia l’evoluzione che sta riguardando - tra gli altri - viale della ... quotidianodipuglia

Tra disincanto ed esultanza dopo la morte di Raisi, l’altro Iran che non si illude. “Qui può solo peggiorare” - Tra disincanto ed esultanza dopo la morte di Raisi, l’altro Iran che non si illude. “Qui può solo peggiorare” - Sui social battute e meme sull’incidente ma nessuno scende in piazza per paura. E il voto del 28 giugno non alimenta speranze ... repubblica

Pinarello: «Arriva il Giro d’Italia, la migliore vetrina» - Pinarello: «Arriva il Giro d’Italia, la migliore vetrina» - TREVISO - «Quest’anno in città avremo il traguardo dell’intergiro proprio davanti alla nostra “bottega”, in viale della repubblica. Verso le 15,30 ci ... ilgazzettino