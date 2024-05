Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2024 ore 20 | 30

(Di mercoledì 22 maggio 2024)22 MAGGIOORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A91FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO PER INCIDENTE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E PONTINA SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHETTO INFINE, I LAVORI SULLA FERROVIA REGIONALE METRE. SI TRATTA DI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA CHE COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI, C’È LO STOP AI LAVORI SERALI, DUNQUE, IL SERVIZIO È REGOLARE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

Regione Puglia pronta a cogliere la sfida di una PA efficiente - regione Puglia pronta a cogliere la sfida di una PA efficiente - roma (ITALPRESS) - La regione Puglia è pronta a cogliere la sfida di una pubblica amministrazione efficiente. Se ne è parlato a roma, in occasione del Fo ... italpress

Sardegna: 20 milioni per ripristinare e tutelare i siti della 'Rete natura 2000' - Sardegna: 20 milioni per ripristinare e tutelare i siti della 'Rete natura 2000' - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - roma, 26 mag - La regione Sardegna ha attivato un bando per sostenere interventi di tutela e conservazione di habitat e specie d'importanza comunitaria, localizzati ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Musumeci, subito piano evacuazione per Campi Flegrei - Musumeci, subito piano evacuazione per Campi Flegrei - Stiamo lavorando con la prefettura e con i Comuni e con la regione per definire un piano di evacuazione ... Sulla situazione dei Campi Flegrei è in programma oggi a roma un vertice interministeriale ... ansa