Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)22 MAGGIOORE 16.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER VEICOLO IN PANNE AL KM 6+800, TRA PORTONACCIO E BIVIO TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E APPIA SULLA-FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL’ANSA DEL TEVERE, VERSO L’EUR SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHETTO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTELNO E POMEZIA DIREZIONE POMEZIA INFINE, I LAVORI SULLA FERROVIA REGIONALE METRE. SI TRATTA DI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA CHE COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.