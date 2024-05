Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2024 ore 15 | 30

(Di mercoledì 22 maggio 2024)22 MAGGIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E APPIA SULLA-FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL’ANSA DEL TEVERE, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA TOR CERVARA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHETTO INFINE, I LAVORI SULLA FERROVIA REGIONALE METRE. SI TRATTA DI INTERVENTI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA CHE COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.

Bomba d'acqua ad Arzignano e Chiampo: 25 mm in mezzora, provinciale allagata - Come previsto eventi temporaleschi stanno investendo la regione. Dalle 11 alle 11.30 un acquazzone ha investito Arzignano e Chiampo. Sono caduti 25 mm di pioggia in mezzora con disagi alla viabilità. ...

A Pozzuoli non ci sono abbastanza vie di fuga - In totale devono essere trovati 7 milioni di euro, che probabilmente metterà la Regione Campania. ... "A Napoli non ci sono stati danni, ma bisogna garantire una viabilità scorrevole per permettere alla ...