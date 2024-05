Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2024 ore 07 | 30

Meteo, pioggia anche oggi: allerta rossa in Veneto - ... smottamenti e problemi alla viabilità. Oggi è prevista un'allerta gialla per temporali su tutta la regione. Le precipitazioni giustificano l'allerta arancione, per rischio idrogeologico, lungo la ...

"Molto più bravi del cardinale Guerrieri Gonzaga" - Ma ricorda e glorifica il cardinale Guerrieri Gonzaga perché da quel momento in poi la viabilità ... Magari l'assessore c'è sempre; solo che non dipende più dallo Stato della Chiesa ma dalla Regione ...