Viabilità provinciale in crisi - stato di agitazione del personale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – “Prima un caposquadra doveva controllare 250 chilometri di strada e aveva una squadra in grado di intervenire in sicurezza per eliminare il problema. Adesso i chilometri da verificare sono saliti a 400 e il numero dei componenti della squadra è sceso fino a minacciare il livello di sicurezza nel lavoro. E’ evidente che laè ormai in. Nel 2002 i cantonieri erano 90 e oggi sono 30”. Altri numeri aiutano a comprendere meglio come la situazione sia cambiata tra il 2002 e oggi. Tecnici responsabili di reparto: da 5 a 4. Vice responsabili: da 5 a zero. Capo cantonieri di zona: da 10 a 8. I vice: da 10 a zero. Una situazione analoga si registra negli altri servizi, con pesanti disagi che si possono verificare in settori chiave come la scuola, dove la Provincia è titolare delle strutture scolastiche e palestre delle superiori.