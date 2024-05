Vi racconto l’esempio di Giovanni Falcone bussola della Magistratura Parla Patronaggio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel labirinto dei misteri di cosa nostra e delle nuove indagini che talvolta mordono la coda delle precedenti inchieste e smascherano vecchi intrighi, gli anniversari passano stanchi corrosi dalla retorica e dall’oblio. Autoreferenzialità e retorica che non intaccano i punti fermi. “e dell’Italia che si riconosce nei valori costituzionali” sintetizza alla vigilia del 32esimo anniversariostrage di Capaci, Luigi, procuratore generale a Cagliari, allora giovane collega die Paolo Borsellino e per decenni in prima linea nella lotta contro cosa nostra come giudice istruttore a Trapani, poi come componente del pool antimafiaProcura di Palermo e successivamente da procuratoreRepubblica ad Agrigento. Che idea s’è fatta delle verità processuali delle inchieste sulle stragi di mafia del 1992 e delle indagini tuttora in corso? Sulla strage di Capaci abbiamo registrato sentenze passate in giudicato e non messe in discussione.