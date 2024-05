Verso il calciomercato La rosa dei giocatori nel mirino I vari nomi e l’identikit

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La finestra estiva di mercato aprirà inizialmente i primi di luglio ma, si sa, "è sempre" e, soprattutto, in questo ambito specifico vale il detto "chi prima arriva meglio alloggia". Insomma, non c’è tempo da perdere. Le contestazioni da parte del pubblico, come evidenziato in un sondaggio riportato tra queste colonne le scorse settimane, sono state volte a un avvertito ritardo nella costruzione dellafinale, e il Pisa quest’estate, dopo due playoff mancati consecutivi, non può permetterselo. Così, in attesa di scoprire le carte per quanto riguarda l’allenatore e il direttore sportivo, sono già uscite le prime voci per quanto riguardafiniti sotto ildella dirigenza nerazzurra. Analizzando i, che identikit possiamo tracciare? Al momento, non sembra essere stato affondato il colpo ancora su alcun grande nome del campionato, probabilmente perché nessuna squadra ha intenzione di sciogliere le riserve prima di scoprire il roster finale.

