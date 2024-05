Vercelli - all’evento FdI spunta il calendario del Duce | bufera sull’assessora Chiorino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Èal Lavoro della Regione Piemonte Elena, candidata consigliera di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali dell’8 e 9 giugno. La controversia è esplosa dopo che una foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha rivelato, sullo sfondo, uncon l’immagine di Benito Mussolini appeso al muro di un bar. La foto è stata scattata durante un aperitivo elettorale in un locale di Roasio, un piccolo comune di circa 2.000 abitanti nella provincia di, Piemonte.erano presenti anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e altri candidati di Fratelli d’Italia. La questione è stata sollevata dalla vicepresidente nazionale del Partito Democratico, Chiara Gribaudo, che ha acceso un duro scontro politico.Leggi anche: Baltico, la Russia cambia i confini marittimi con Finlandia e Lituania La polemica “Elena, assessora al Lavoro e all’Istruzione in Regione Piemonte per Fratelli d’Italia, ha organizzato un ‘aperitivo tricolore’ (e già sul nome ci sarebbe molto da dire) con il sottosegretario Delmastro e altri candidati del suo partito.