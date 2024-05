Venerdì ad Aversa la presentazione della digitalizzazione dei documenti storici dell’ex Ospedale Psichiatrico

(Di mercoledì 22 maggio 2024). Alla presenza del Commissario PrefettizioCittà die S.E. il Vescovo di, Mons. Spinelli, saranno presentati i Lavori didelle Cartelle Cliniche Storiche appartenute alla “Real Casa De’ Matti” (ex) a valere sui fondi POR FESR 2014/2020 e i Lavori di Recupero dell’annesso Complesso Monumentale: “Le Reali Case De’ Matti di. Il Complesso di Santa Maria La Maddalena daa CittaSalute”, a cura di Vincenzo Magnetta e Giosuè Amoroso. Nell’ambito del Il progetto di recupero per la valorizzazione del territorio, “ l’obiettivo è il recupero e la valorizzazione del costruito storico e dell’intera area per realizzare un complesso sistema polifunzionale dotato di molteplici usi e connessioni in grado di integrare il «vuoto urbano» dell’areae riqualificare il territorio circostante attraverso azioni di rigenerazione urbana e riqualificazione funzionale.

Aversa, ex ospedale psichiatrico: i documenti storici ora diventano digitali - aversa, ex ospedale psichiatrico: i documenti storici ora diventano digitali - Quello di aversa è il più antico manicomio di epoca moderna ... «si impegna ad attivarsi per il sovvenzionamento dei fondi necessari per la digitalizzazione delle restanti stimate 18mila cartelle ... ilmattino

Aversa, digitalizzati i documenti storici dell’ex Ospedale Psichiatrico - aversa, digitalizzati i documenti storici dell’ex Ospedale Psichiatrico - aversa (Caserta) – Alla presenza di autorità civili e religiose, venerdì 24 maggio, alle ore 9, saranno presentati i lavori di digitalizzazione delle cartelle cliniche storiche appartenute alla “Real ... pupia.tv

Evi (Pd): “I centri per i rimpatri sono lager, vanno chiusi”. Strada al ministro Piantedosi: “Ne vuole aprire un altro a Milano Una follia” - Evi (Pd): “I centri per i rimpatri sono lager, vanno chiusi”. Strada al ministro Piantedosi: “Ne vuole aprire un altro a Milano Una follia” - "Uno Stato che si dice civile non può pensare di avere queste strutture che privano la libertà senza aver commesso alcun reato: i centri per i rimpatri devono essere chiusi" ... ilfattoquotidiano