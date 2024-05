Venerdì ad Aversa la presentazione della digitalizzazione dei documenti storici dell’ex Ospedale Psichiatrico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024). Alla presenza del Commissario PrefettizioCittà die S.E. il Vescovo di, Mons. Spinelli, saranno presentati i Lavori didelle Cartelle Cliniche Storiche appartenute alla “Real Casa De’ Matti” (ex) a valere sui fondi POR FESR 2014/2020 e i Lavori di Recupero dell’annesso Complesso Monumentale: “Le Reali Case De’ Matti di. Il Complesso di Santa Maria La Maddalena daa CittaSalute”, a cura di Vincenzo Magnetta e Giosuè Amoroso. Nell’ambito del Il progetto di recupero per la valorizzazione del territorio, “ l’obiettivo è il recupero e la valorizzazione del costruito storico e dell’intera area per realizzare un complesso sistema polifunzionale dotato di molteplici usi e connessioni in grado di integrare il «vuoto urbano» dell’areae riqualificare il territorio circostante attraverso azioni di rigenerazione urbana e riqualificazione funzionale.