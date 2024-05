Vavassori-Hassan oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Andreaaffronterà Benjaminnel secondo turno delledel, secondo Slam della stagione. Ha assoluto bisogno di vittorie e punti il tennista piemontese, sceso al n°170 della classifica in singolare con la cambiale parigina dello scorso anno da difendere nelle prossime due settimane. Il percorso è partito bene, con un successo ai danni della quarta testa di serie del tabellone Albert Ramos-Vinolas. Ora un match alla portata, ma comunque complesso contro, talentuoso libanese che è riuscito nel salto di qualità a livello challenger negli ultimi 12 mesi. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 21 maggio, come quarto match dalle ore 10:00 sul Court 2. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire il match tramite la piattaformaDiscovery+ (previo abbonamento).