Vanni | Inter a Oaktree - Zhang non può opporsi! Vicenda riguarda altro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’è passata nelle scorse ore da Suning a. Si è parlato a lungo di possibilità didi fare causa e bloccare l’operatività del club, main collegamento con Radio Radio – Lo Sport dà – carte alla mano – una versione diversa. TUTTO FATTO – Il comunicato di oggi chiude l’di Suning. Le parole di Franco: «Il prestito di, come chiaro a tutti, non era beneficenza. Non è cheè un ente morale,ista della prima ora, che ha prestato i soldi., correttamente, ha fatto il suoesse: ha prestato dei soldi all’, volendo che tornassero indietro con degliessi alti. Non spende soldi suoi, ma raccoglie soldi fra risparmiatori e investitori. Poi li investe col massimo profitto possibile. È vero che, senza quei quattrini, Stevenavrebbe fatto molta fatica. È cambiato che nel 2021 era ritenuto buon pagatore, quindiimmaginava di veder tornare indietro i soldi.