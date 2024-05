Vangelo di oggi 22 Maggio 2024 | Mc 9,38-40 | Video commento

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi mercoledì 22, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me”. “Invece di dividere le persone in buone ... L'articolodi22: Mc 9,38-40proviene da La Luce di Maria.

Almanacco del 22 maggio - Almanacco del 22 maggio - Il bradipo tridadittile, dal nome scientifico Bradypus, appartiene alla famiglia delle Bradypodidae. Questo mammifero che ha le dimensioni di un grosso gatto domestico e può raggiungere i sessanta cen ... fremondoweb

VATICANO - Vescovo Shen Bin: Radicati in Cina, per aprire nuovi orizzonti all'annuncio del Vangelo - VATICANO - Vescovo Shen Bin: Radicati in Cina, per aprire nuovi orizzonti all'annuncio del vangelo - Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Pubblichiamo l'intervento di Giuseppe Shen Bin, Vescovo di Shanghai, al Convegno Internazionale " 100 anni dal Concilium Sinense: tra storia e presente" (Pontifici ... fides

San Francesco: mons. Sorrentino, “nelle due ultime strofe del Cantico delle creature è prepotente l’aria del Vangelo” - San Francesco: mons. Sorrentino, “nelle due ultime strofe del Cantico delle creature è prepotente l’aria del vangelo” - Domenico Sorrentino, che in un saggio sul Cantico di Frate Sole pubblicato oggi dal quotidiano Avvenire, dopo l’incontro svoltosi sabato 18 maggio con il poeta Davide ... è prepotente l’aria del ... agensir