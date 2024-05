Valle Vitulanese | autovettura fuori strada - ferito un uomo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidentele questa notte sullaprovinciale tra Cautano e Vitulano. Un’, una Citroen C3 con a bordo un giovane è uscita diper cause in corso d accertamento. Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Bonea ed il personale del 118. L’, cosciente, era riuscito ad uscire dall’abitacolo autonomamente, dopo iniziali difficoltà a causa delle lamiere contorte, ed è stato trasportato in Ospedale e affidato alle cure dei medici. (foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.