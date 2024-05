Vale e Maxi - insieme nell’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Uniti dalla stessa città, dallo stesso amore per la montagna, dalla stessa morte. Uniti nell’estremo. Verranno celebrati venerdì alle 15,30 a Lecco, nella basilica di San Nicolò,i funerali dintino Alquà, 49 anni, e Massimo Ratti, che di anni ne aveva 36, i due scialpinisti lecchesi che domenica mattina hanno perso la vita sul Pigne d’Arolla, montagna di quasi 3.800 metri nel Cantone Vallese, travolti una valanga che li ha sepolti vivi e trascinati giù per 800 metri.potrebbero tornare a casa oggi. Salvo problemi burocratici, si spera che il rimpatrio dei loro feretri avvenga in giornata. I genitori li hanno riconosciuti formalmente già poche ore dopo la sciagura. Ora si attende solo l’autorizzazione da parte dei magistrati della Procura della Repubblica cantonale per poter sbloccare il rientro.