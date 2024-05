Vaccini | Petruzzelli Lampada di Aladino | Siano parte del percorso di cura oncologica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – ?La vaccinazione deve diventare anche culturalmente un nodo che fadeldidel paziente. La nostra associazione è da sempre molto attenta a questi temi?. Ha fatto una ?survey del 2021, sulla vaccinazione anti-Covid? e, recentemente, una ?sull?anti- Herpes Zoster?. L?indagine presentata oggi ha ?dati contrastanti?. Per esempio, ?solo il 26% dei pazienti con cancro conoscono quella per lo Zoster. Nella nostra indagine la percentuale era del 57%. Forse, in questo momento, c?è un calo di attenzione, ma è un dato su cui riflettere. L’altro dato che mi ha un po’ allarmato è che il medico non l’ha raccomandata al 68% dei pazienti. In tutte le altre survey che avevamo fatto precedentemente, invece, risultava centrale il consiglio dell’oncologo?. Così Davide, vice-presidente Fondazione Associazione italiana oncologia medica (Aiom) e presidente LadiEts, commenta i risultati del sondaggio su ?Le vaccinazioni nel paziente oncologico? della Fondazione Aiom, presentati questa mattina in un incontro online con i giornalisti organizzato con il sostegno non condizionato di Gsk.