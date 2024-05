Maneggia il fucile del padre in casa e parte un colpo accidentale: morto un 14enne nel Sud della Sardegna - Maneggia il fucile del padre in casa e parte un colpo accidentale: morto un 14enne nel Sud della Sardegna - Tragedia nella provincia del Sud Sardegna. Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando una delle armi del padre in casa. I soccorritori ... ilfattoquotidiano

Prescrizioni mediche ridotte per legge: il governo lasci la più ampia libertà di cura! - Prescrizioni mediche ridotte per legge: il governo lasci la più ampia libertà di cura! - Più sani per legge! Parrebbe questo lo slogan con cui il ministro della Sanità e il governo hanno approvato il decreto per ridurre del 20% le prescrizioni mediche. Se fosse così automatico guarire le ... ilfattoquotidiano

Vaccini: Petruzzelli (Lampada di Aladino): "Siano parte del percorso di cura oncologica" - Vaccini: Petruzzelli (Lampada di Aladino): "Siano parte del percorso di cura oncologica" - Il presidente dell’associazione pazienti sulla survey di Fondazione Aiom, ‘risultati contrastanti’ ... adnkronos