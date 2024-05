Vaccini - l' oncologa | Con cancro triplica rischio morte da infezioni e sovrainfezioni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - “I pazienti oncologici hanno ildiper3 volte superiore rispetto a un paziente che non ha un tumore. Questo è il primo dato che l'oncologo dovrebbe avere in mente”. Inoltre “èto anche ildi avere delle sovrabatteriche che”, con il problema “a livello mondiale della resistenza ai comuni antibiotici”, si rivela “una tematica molto importante”, soprattutto perché “dobbiamo considerare che un terzo delleche hanno i nostri pazienti sono causate da questi germi multiresistenti”. Lo ha detto Angioletta Lasagna,al San Matteo di Pavia, partecipando all'evento su ‘Le vaccinazioni nel paziente oncologico' di Fondazione Aiom, Associazione italiana di oncologia medica, organizzato online con il sostegno non condizionato di Gsk. “La vaccinazione - spiega Lasagna - previene una cascata di eventi tra cui l'ospedalizzazione e il ricorso a terapie antibiotiche, prolungamento della degenza, aumento di tutti i costi, con un impatto dirompente sulla qualità di vita perché l'oncologo deve sospendere i trattamenti oncologici in via temporanea o definitiva.

Ictus, col caldo estremo rischio aumentato del 7 per cento - Ictus, col caldo estremo rischio aumentato del 7 per cento - Su 1.000 ictus emorragici, il 2,5% dei giorni più freddi e quelli più caldi hanno contribuito a 11,2 e 0,7 morti in eccesso ... delle notti "tropicali" aumenta significativamente il rischio di ictus. ilsecoloxix

Matthew Perry, cos'è la ketamina e quali sono gli effetti - Matthew Perry, cos'è la ketamina e quali sono gli effetti - Dopo la morte dell'attore americano Matthew Perry ... indolenzimento degli arti inferiori e perdita della coordinazione motoria. Con dosaggi molto alti si rischia di andare incontro all’ipotermia ... adnkronos

Cibi ultra processati: ecco quelli che fanno più male e che dovremmo evitare - Cibi ultra processati: ecco quelli che fanno più male e che dovremmo evitare - Il risultato Chi consumava più cibi ultra processati aveva un rischio maggiore del 4% di morte per qualsiasi causa e un rischio maggiore del 9% di morte per malattie neuro-degenerative. Va detto, per ... gazzetta