Vaccini - Cinieri Fondazione Aiom | Dati da migliorare su paziente oncologico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – Emergono?discordanti? e sono ?sicuramente daperché la necessità di vaccinarsi almeno contro l’influenza, l?Herpes zoster e pneumococco è fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti e per la possibilità di? prevenire infezioni e ?continuare a effettuare le cure necessarie?. Lo ha detto Saverio, presidente di, Associazione italiana di oncologia medica, presentando i risultati del sondaggio e tutte le iniziative della nuova campagna nazionale ?Le vaccinazioni nel? della, nell?incontro online con i giornalisti organizzato con il sostegno non condizionato di Gsk.?Il tema della vaccinazione del– continua– è un tema molto sensibile, perché i nostri pazienti, se vaccinati, vanno incontro a una protezione da alcune malattie che sono deleterie per unin trattamento e che comunque ostacolerebbero il timing delle terapie?.

