Usa | Stato Palestina? Trattino le parti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 22.10 Lopalestinese dovrebbe essere riconosciuto attraverso trattative, non in modo "unilaterale". Così un portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca alla Cnn sull'annuncio di Spagna, Irlanda e Norvegia di riconoscere lopalestinese "Il presidente è un sostenitore di una soluzione a due Stati" ma "crede che unopalestinese dovrebbe essere realizzato tramite trattative dirette fra le"ha detto.E il Consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan: "La posizione del presidente è chiara".

«Guarda come Robert De Niro affronta i manifestanti filo-palestinesi a New York» titola la testata israeliana Haaretz , riprendendo un video da Twitter dove l’attore alza la voce contro ignoti «pro Palestina». La fonte della narrazione risulta essere un tweet del primo maggio 2024 dell’account Im Tirtzu (@IMTIzionism), il quale ringrazia De Niro per il suo sostegno a Israele, come già avvenuto in precedenza. open.online

La Norvegia riconoscerà lo Stato palestinese dal 28 maggio - La Norvegia riconoscerà lo stato palestinese dal 28 maggio - OSLO - La Norvegia riconoscerà lo stato palestinese dal 28 maggio: lo ha detto il primo ministro del Paese, Jonas Gahr Støre. "La Norvegia riconoscerà la Palestina come stato indipendente ... ilmessaggero

"Stato di Palestina unica via per la pace" dice il primo ministro dell'Irlanda Harris a Euronews - "stato di Palestina unica via per la pace" dice il primo ministro dell'Irlanda Harris a Euronews - L'Irlanda ha riconosciuto mercoledì la Palestina come stato, una decisione storica presa di concerto con Spagna e Norvegia che hanno fatto lo stesso. Euronews ha intervistato in esclusiva il primo ... it.euronews

Usa, riconoscimento Palestina I Paesi sono liberi - Usa, riconoscimento palestina I Paesi sono liberi - (ANSA) - WASHINGTON, 22 MAG - "Ogni Paese è libere di decidere sulla questione". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan, in un briefing alla Casa Bianca a propos ... gazzettadiparma