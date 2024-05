Uomini - il significato della canzone di Alex Britti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) É il primo tassello del progetto discografico, un intenso viaggio introspettivo dedicato alla figura maschile nei suoi molteplici aspettiracconta glicon la release del nuovo singolo omonimo disponibile in pre-save e fuori da venerdì 24 maggio per It.Pop, distribuito da Believe su tutte le piattaforme digitali e in radio. Si tratta di un brano estivo e potente, che è anche un intenso viaggio introspettivo dedicato alla figura maschile nei suoi molteplici aspetti, mettendo in discussione il modello di uomo che è sempre stato imposto dalla società. Un pezzo ideale per accompagnare i concerti dell’Live 2024 il tour che vedràprotagonista di numerosi appuntamenti nei principali festival e piazze italiane per tutta l’estate fino alla data conclusiva di Roma del 18 ottobre al Palazzo dello Sport.prodotta dae scritta con Luca Narducci, è finalmente pronta a uscire a distanza di soli 6 mesi dalla release di Supereroi che lo scorso autunno ha conquistato tutti grazie alla straordinaria combinazione di note blues e rap unite a un testo impegnato e riflessivo.

