Uomini e Donne - Puntata Di Oggi | Ultimo Confronto Tra Ida E Mario!

(Di mercoledì 22 maggio 2024)diprova a farsi perdonare da Ida e i due sono protagonisti di unin studio. Polemiche ancora traVerona e Milena! Nellaquotidiana di, c’è stato il grande ritorno di Ida ed uncon. La tronista è rimasta però ferma sulle sue posizioni.ditorna per uncon Ida! Lasi apre con due sedute al centro dello studio. Torna protagonista Ida.infatti l’ha cercata e l’ha raggiunta a Brescia, lei però non gli ha aperto e non gli ha voluto parlare.le ha scritto una lettera e le ha lasciato un regalino, poi è anche presente in studio per lei. Tina lo critica per la faccia tosta.entra ed inizia un monologo, dice che di lui ci si può fidare e non ha dubbi sui suoi sentimenti, vuole che lei si dimentichi ciò che è successo per ripartire insieme fuori dallo studio.