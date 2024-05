(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nella puntata del 22 maggio del dating show diDe Filippi abbiamo assistito al ritorno in studio di. Oggi sul parterre del Trono Classico è tornato, il corteggiatore di Ida Platano aveva una 'mission Impossible' da portare a termine: riconquistare la fiducia della tronista, ecco com'è andata. Il ritorno del corteggiatore e la risposta di Ida Platano Lo speaker radiofonico aveva dovuto lasciare il programma quando Ida Platano aveva scoperto che le segnalazioni arrivate suerano reali:si era veramente visto fuori ad un B&B napoletano con una donna, Melissa, una vecchia conoscenza del programma perchè qualche anno fa era stata in studio per corteggiare Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne: Ida Platano e Mario Cusitore di nuovo in studio! Volano stracci - Uomini e Donne: Ida Platano e mario cusitore di nuovo in studio! Volano stracci - Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 22 maggio, abbiamo potuto assistere all’inaspettato ritorno in studio dell’ormai ex Tronista Ida Platano e del suo ex corteggiatore ... serial.everyeye

Uomini e donne: Mario Cusitore vuole da Ida una seconda possibilità, la reazione di Maria - Uomini e donne: mario cusitore vuole da Ida una seconda possibilità, la reazione di Maria - Oggi sul parterre del Trono Classico è tornato mario cusitore, il corteggiatore di Ida Platano aveva una 'mission Impossible' da portare a termine: riconquistare la fiducia della tronista, ecco com'è ... movieplayer

"Uomini e Donne", Mario si presenta a sorpresa sotto casa di Ida Platano - "Uomini e Donne", mario si presenta a sorpresa sotto casa di Ida Platano - Ida Platano e mario cusitore tornano a "Uomini e Donne". Il confronto, avvenuto nella puntata di mercoledì 22 maggio, è nato dall'iniziativa dell'uomo che, a sorpresa, ha deciso di presentarsi sotto l ... tgcom24.mediaset