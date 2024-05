Uomini e Donne - la sorella di un discusso cavaliere interviene sui social | Esistono uomini bugiard - tradito -i, che si fingono innamorati eppure…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mario Verona è uno dei nuovi volti del Trono over dell’attuale stagione di, che sta per volgere al termine. Il calciatore di Carrara ha suscitato sin da subito l’interesse del parterre femminile e tante altrecontinuano a chiamare la redazione del dating show con l’intenzione di conoscerlo. Dopo aver frequentato contemporaneamente Milena Parisi e Ilenia Caccavale, ildiha scelto di concentrarsi sulla prima, non disdegnando al contempo la conoscenza di altre. L’atteggiamento di Verona ha inevitabilmente scatenato i giudizi dei telespettatori, ancora dubbiosi sulle reali intenzioni del calciatore. In difesa di Mario è intervenuta laMarta, che già in passato aveva sostenuto il fratello esponendosi pubblicamente contro Ilenia. Ecco cosa ha scritto su Instagram: Mi ritrovo a fare questo post perché l’unico “problema” di mio fratello è che probabilmente non si sa esprimere fluentemente come tanti e mi piace esprimere il mio parere senza che lui assolutamente me lo chieda.