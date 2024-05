Uomini e Donne anticipazioni 22-24 maggio 2024 | la scelta Daniele Paudice

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le ultime puntate didi questa stagione stanno per andare in onda. Ledal 22 al 24rivelano che ci sarà ladi, il quale concluderà il suo percorso con un lieto fine, ma non solo. Sempre restando in tema di Trono Classico, infatti, assisteremo anche al ritorno di Ida Platano e Mario Cusitore. I due avranno un nuovo confronto molto importante, che decisione avranno preso? Per quanto riguarda il Trono Over, invece, una coppia deciderà, improvvisamente, di abbandonare la trasmissione insieme, anche se la loro frequentazione va avanti solamente da una manciata di settimane.ultime puntate:compie la suafarà la sua. Durante la scorsa puntata diil ragazzo ha annunciato di essere pronto ad interrompere il suo percorso, tuttavia, avrebbe voluto fare le ultime esterne con le sue corteggiatrici.