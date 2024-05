United Rugby Championship | Benetton Treviso - in arrivo Marco Manfredi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mentre lasta preparandosi alla sfida spareggio contro Edimburgo per conquistare i playoff dell’, la società si sta già muovendo in vista della prossima stagione. E oggi i veneti hanno annunciato l’del tallonatoresino 30 giugno 2026. Nato a Friburgo il 18 settembre 1997 ed è alto 183 centimetri per 108 chilogrammi, cresciuto vestendo la maglia dello Jesoloe delSan Donà. Nella stagione 2014/2015trascorre una stagione nell’under 19 del, prima di esordire a livello seniores con il San Donà. Gioca due anni con la squadra Espoirs di Montpellier, poi torna in Italia giocando con Calvisano prima di arrivare alle Zebre, dove ha giocato gli ultimi 5 anni. “Sono onorato di entrare a fare parte del, ho sempre stimato questo club per i suoi valori ed i risultati conseguiti nel tempo.

